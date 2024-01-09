Продюсер рассказал, когда перестанут «вырезать» Киркорова из эфира
Обсуждение участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой постепенно сойдет на нет, эта история долго не продлится, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, уже весной разговоры затихнут и к этому моменту звезд, в частности Филиппа Киркорова, перестанут «вырезать» из эфира.
Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм, — сказал Рудченко.
Ранее стало известно, что выступления Филиппа Киркорова и Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале. Незадолго до новогодних праздников они принимали участие в нашумевшей вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Позднее Киркоров решил пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде. Артист передаст на благотворительность свой гонорар от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.