Продюсер рассказал, когда перестанут «вырезать» Киркорова из эфира

Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм, — сказал Рудченко.