Косенко назвал монтажом скандальное видео с младенцем и извинился

Блогер Сергей Косенко заявил о том, что ролик с киданием младенца в сугроб был им смонтирован для рекламы курса по съемке и монтажу вирусного и фейкового контента. Об этом он заявил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация), пишет Telegram-канал Baza.

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Косенко, у которого около семи миллионов подписчиков в соцсетях, опубликовал видео, на котором он кидает младенца в сугроб. На записи видно, как ребенок исчезает в снегу, после чего видео прерывается. Депутат Госдумы Нина Останина пообещала обратиться в СК, даже если на видео была кукла, так как блогер предложил своим подписчикам «людоедскую модель поведения».

Блогер-миллионник отметил, что нашел куклу-манекен, одел ее в одежду своего сына Лео, кинул в снег, а на стадии монтажа наложил лицо, мимику ребенка.

Таким образом он решил повторить другой вирусный ролик, а также прорекламировать свой новый курс, который хотел сделать с упором на «искусственный интеллект, дипфейк и монтаж видео», заявил Косенко в соцсети.

«Приношу свои извинения тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило. (…) Сейчас я понимаю, что это была плохая идея, поэтому приношу извинения», - написал блогер, выложив покадровый монтаж.

Однако он так и не показал манекен, который был использован им для создания видео.

При этом само скандальное видео, на котором одетый в зимний костюм ребенок летит в снежный сугроб, и уходит в него с головой, было удалено со страницы блогера, пишет РБК.