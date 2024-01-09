Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в «голой вечеринке»

Глюкоза уехала из России с семьей. Певица решила отдохнуть после скандала вокруг вечеринки Насти Ивлеевой, на которой побывала звезда. runews24.ru
Глюкоза сообщила, что впервые прилетела на Сейшелы и давно мечтала там оказаться, правда не посмотрела на прогноз погоды заранее. NSN.FM
«Единственный минус — погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась! А солнышко, думаю, еще проглянет», — заявила Глюкоза. News.ru