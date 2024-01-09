Евгений Петросян опубликовал фото в стиле славянский шик

Евгений Петросян позировал перед камерой в пышной белоснежной шапке-ушанке. Съемка прошла в интерьере одной из комнат в квартире. Образ впечатлил подписчиков юмориста, и они сравнили его с образом стиля славянский шик.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года. Супруги скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с малышом. На тот момент мальчику было шесть месяцев. Его назвали в честь отца Петросяна — Вагана Межлумовича. Брухунова рассказывала, что растить ребенка им помогают няни, к советам которых она и Петросян всегда прислушиваются, а споров по поводу воспитания сына у супругов не возникает. В сентябре 2023 года Брухунова назвала своего трехлетнего сына неконтактным ребенком