Киркоров вызвал интерес судебных приставов

Киркоров вновь оказался в списке должников
Певец Филипп Киркоров разыскивается судебными приставами за долг в 5,5 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Страсти.Ру».
По данным издания, у артиста две неоплаченных задолженностей в 500 рублей и 5 тысяч рублей, которые были начислены в адрес ООО «Филипп Киркоров продакшн». В конце прошлого года Федеральной службой судебных приставов (ФССП) в отношении компании певца было открыто несколько исполнительных производств.
«Оба штрафа получены Киркоровым за административные правонарушения. Вероятнее всего, музыкант нарушил правила дорожного движения», - говорится в статье.
Ранее Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Появившиеся в сети кадры с мероприятия вызвали широкий общественный резонанс. После чего Киркоров записал извинение перед фанатами, однако это не помогло избежать «отмены». Певца убрали из ряда новогодних передач, а премьеру фильма на ТНТ с его участием и вовсе отменили.
30 декабря стало известно, что Филипп Киркоров погасил налоговую задолженность в размере 12 млн 323 тысяч 675 рублей. А затем он записал обращение, в котором заявил, что решил передать свой гонорар за телепроект «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от атаки ВСУ в Белгороде. Однако в Сети этот жест не оценили. Некоторые интернет-пользователи задались вопросом — почему музыкант принял такое решение лишь через 10 дней после трагедии.