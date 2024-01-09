Киркоров вызвал интерес судебных приставов

Певец Филипп Киркоров разыскивается судебными приставами за долг в 5,5 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Страсти.Ру».

По данным издания, у артиста две неоплаченных задолженностей в 500 рублей и 5 тысяч рублей, которые были начислены в адрес ООО «Филипп Киркоров продакшн». В конце прошлого года Федеральной службой судебных приставов (ФССП) в отношении компании певца было открыто несколько исполнительных производств.

«Оба штрафа получены Киркоровым за административные правонарушения. Вероятнее всего, музыкант нарушил правила дорожного движения», - говорится в статье.

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Появившиеся в сети кадры с мероприятия вызвали широкий общественный резонанс. После чего Киркоров записал извинение перед фанатами, однако это не помогло избежать «отмены». Певца убрали из ряда новогодних передач, а премьеру фильма на ТНТ с его участием и вовсе отменили.