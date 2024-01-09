Мизулина раскрыла подробности выступления солиста «Щенков» в одном носке

Солист группы «Щенки» Максим Тесли ранее неоднократно выходил на сцену голым. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

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По ее информации, музыкант выходил на сцену в одном носке, надетом на половой орган, на протяжении нескольких лет, однако несмотря на жалобы на это никак не реагировали — Тесли продолжал выступать голым перед своими зрителями.

«Открылись интересные подробности: подписчики сообщают, что в таком виде исполнитель выходил на сцену уже несколько лет, но на это никто не обращал внимания», — рассказала глава ЛБИ.

Ранее стало известно, что Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково после того, как он выступил на сцене в одном носке.