Фанаты оценили внешность Решетовой на новых фото словами «уменьшилась вдвое»

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала новые фото. Фанаты оценили ее внешность словами «уменьшилась вдвое». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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27-летняя манекенщица посетила филиал Лувра в Абу-Даби, сделав снимки в его стенах. Так, она позировала перед камерой в черном комбинезоне с пуговицами cпереди. Кроме того, у Решетовой была сумка в тон и очки в массивной оправе.

Пользователи сети высказали свое мнение о снимках в комментариях: «Зачем так похудела, уже исчезнешь скоро. Это некрасиво», «"Оземпик", наверное», «От Насти остался только лоб», «Анастасия будто уменьшилась вдвое».