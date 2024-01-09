Шура рассказал о скандалах с журналистами

«Мне так в этой жизни везет, что мне хватает и историй жизненных моих, без каких-то выдумываний. У меня есть ответы на все вопросы, которые задают, мне на это везет. Утром проснулся, они (журналисты. — «Газета.Ru») есть, а вечером ложишься — их уже нет», — посмеялся Шура.