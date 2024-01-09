Суд Самары 10 января рассмотрит апелляцию на арест певца Шарлота

Самарский областной суд 10 января рассмотрит апелляционную жалобу на арест певца и блогера Эдуарда Шарлота. Об этом сообщается на сайте суда.

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"Судебное заседание [назначено на] 10 января 2024 года на 09:30", - сообщается в картотеке суда.

Отмечается, что материалы дела поступили в суд 9 января.

Суд 2 декабря прошлого года арестовал Шарлота до 24 января. Ему вменяют ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ. Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.