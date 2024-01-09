Крутой отреагировал на исполнение песни Серова актером из сериала «Слово пацана»

Российский продюсер и композитор Игорь Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» актером из нашумевшего российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем. Соответствующую публикацию он сделал в своем микроблоге.

По мнению профессионального музыканта, сравнение оригинала с перепевкой бессмысленно. Кроме того, Игорь Крутой добавил, что из-за нынешней популярности Леона Кемстача его версия песни также станет узнаваемой.

— Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников. В ней юношеская непосредственность, наивность и открытость исполнителя дают хиту совершенно необычное звучание и новую жизнь, — поделился Игорь Крутой в своем микроблоге.

31 декабря стало известно, что композиция группы «Аигел» «Пыяла», написанная к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», изначально предназначалась для другого многосерийного российского проекта — «Топи».