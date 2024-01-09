27-летний Влад А4 ждет ребенка от блогерши Юлии Годуновой

Блогерша Юлия Годунова рассекретила свою беременность серией фотографий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со своим бойфрендом Владом Бумагой, известным как А4.

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«Ждем», — подписала снимки девушка.

На фото виден округлившийся живот Годуновой. Девушка, вероятно, находится на третьем триместре беременности.

В комментариях пару поздравили с пополнением многие российские селебрити, в том числе супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, певицы Клава Кока и Люся Чеботина и др.

В 2022 году А4 приобрел в Москве пентхаус рядом с Кремлем за полмиллиарда рублей. Как отмечал «СтарХит» блогер планировал обосноваться в новых апартаментах вместе со своей девушкой.