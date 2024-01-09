Солист группы «Щенки» Максим Моиссев задержан в Пулково после концерта, где он выступил в одном носке на половом органе. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, накануне певец вышел на сцену одного из клубов Санкт-Петербурга, и из одежды на нем был лишь носок. В какой-то момент Максим Моиссев «окончательно оголился, когда носок, прикрывающий срам, упал». Этот момент попал на видео.

Правоохранительные органы усмотрели в образе солиста группы «Щенки» на концерте — мелкое хулиганство. Артист был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга, откуда он собирался улететь в Екатеринбург, а затем покинуть пределы России, выехав в Казахстан.

Сейчас Моисеев находится в изоляторе временного содержания, отмечает «Mash на Мойке».

Ранее в одном ноке появился на скандально известной «голой вечеринке» телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев). После чего стражи порядка задержали его и поместили в ИВС. Рэпера оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.