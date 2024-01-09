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Киркоров впервые выступил на сцене после скандала с «голой» вечеринкой

Певец Филипп Киркоров выступил на закрытой вечеринке, проходившей в русском ресторане Chalet Berezka в Дубае. Об этом сообщает "СтарХит".

"Сегодня, в Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять могут только русские люди! Русские духом! Мы всегда ими останемся", - сказал артист во время своего выступления.

Исполнитель отметил, что не представляет свою жизнь без России. Однако Киркоров признался, что иногда хочется выбираться в теплые страны, чтобы спастись от морозов.

"Главное, чтобы не было мороза в сердце и душе, чтобы мы не замерзали душой. И мы никогда не замерзнем, если в нас будет жить любовь. Пусть даже она - жестокая", - подытожил певец.

Издание подчеркивает, что зал на мероприятии Киркорова был переполнен. Билеты раскупили за несколько дней.

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Накануне сообщалось, что Филипп Киркоров передаст свой гонорар за "Маску" жителям Белгорода. 7 января стало известно, что Киркорова вырезали из шоу "Рождество с Григорием Лепсом" на Первом канале.

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