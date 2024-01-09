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«Это все мусор»: актер Ливанов раскритиковал покинувшую Россию Пугачеву

Российский актер, режиссер и мультипликатор Василий Ливанов в одном из недавних интервью сообщил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева утратила свое некогда большое влияние на русскую культуру, как другие артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции.

Актер Ливанов раскритиковал покинувшую Россию Пугачеву
© Вечерняя Москва

— Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. И внимания нашего они не заслуживают! Уехавшие артисты — это все мусор! — заявил Василий Ливанов.

Артист также отметил, что многие российские деятели культуры, уезжая за границу, не могут найти себе там подходящей работы. Это, по мнению Ливанова, связано с отсутствием у них природного талана, рассказал актер для aif.ru.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков больше года назад переехал в США. В начале декабря он рассказал о своей жизни в Штатах, где занимается продюсированием видео.

Певец и заслуженный артист России Юлиан Васин в одном из недавних интервью раскритиковал нынешнюю ситуацию в отечественном шоу-бизнесе. По мнению исполнителя, таким артистам вообще нельзя предоставлять возможность появляться в эфирах на федеральных каналах.

Шоу-бизнес
Василий Ливанов
Никита Пресняков
Алла Пугачева
СССР