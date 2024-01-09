Актер Ливанов раскритиковал покинувшую Россию Пугачеву

Российский актер, режиссер и мультипликатор Василий Ливанов в одном из недавних интервью сообщил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева утратила свое некогда большое влияние на русскую культуру, как другие артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции.

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— Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. И внимания нашего они не заслуживают! Уехавшие артисты — это все мусор! — заявил Василий Ливанов.

Артист также отметил, что многие российские деятели культуры, уезжая за границу, не могут найти себе там подходящей работы. Это, по мнению Ливанова, связано с отсутствием у них природного талана, рассказал актер для aif.ru.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков больше года назад переехал в США. В начале декабря он рассказал о своей жизни в Штатах, где занимается продюсированием видео.