Киркорова раскритиковали за решение помочь пострадавшим белгородцам

Певец Филипп Киркоров решил пожертвовать свой гонорар за участие в «Новогодней Маске» на НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от ударов Вооруженных сил Украины. Как сообщает «МК», пользователи Сети не оценили такого действия поп-короля, обвинив его в показухе.

Напомним, что Киркоров оказался в центре скандала после участия в почти голой вечеринке блогера Насти Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Он уже записывал извинения перед фанатами, однако избежать «отмены» они не помогли — певца убрали из ряда новогодних передач, а премьеру фильма на ТНТ с его участием и вовсе отменили.

В своем новом обращении Киркоров заявил, что решил передать свой гонорар за телепроект «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ пострадавшим от атаки ВСУ в Белгороде. Однако в Сети этот жест не расценили. Некоторые задались вопросом — почему музыкант принял такое решение лишь через 10 дней после происшествия.

Так, Telegram-канал Readovka отметил, что главным для Киркорова сейчас является обеление репутации. Столь длительное время принятия решения о пожертвовании там с иронией связали с «поиском нужной двери».