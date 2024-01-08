Фронтмен группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке

Фронтмен музыкальной группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену в одном носке, элемент одежды прикрывал половой орган музыканта, сообщает 78.RU. Во время исполнения одной из композиций музыкального коллектива, носок сполз и оставил певца совершенно обнаженным перед толпой посетителей.

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Издание предполагает, что его выступление с единственным надетым носком является отсылкой к «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, на которой рэпер Vacio был одет аналогичным образом.

22 декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны».