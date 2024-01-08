Виктория Боня рассказала о достижении своей дочки
Блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками в соцсетях, что ее 11-летняя дочь Анджелина уверенно катается на лошади.
Мама отметила, что когда-то тоже каталась на этой лошади, и так, как под Анджелиной, под ней она даже идти не хотела. С дочкой же животное спокойно справляется с преградами и продолжает движение.
Ранее Боня рассказала об итогах 2023 года и поделилась планами на новый период. Одним из главных достижений стала возможность «слышать мысли людей».