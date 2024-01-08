Макаревич* вслед за Вайкуле заявил, что «кормил» СССР

Музыкант Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) заявил, что в советские годы фактически содержал Росконцерт, принося в бюджет страны доход, схожий с доходом от завода средней величины. Об этом сообщает «МК».

При этом лидер «Машины времени» отметил, что за выступление сами музыканты получали всего «10-20 рублей». Однажды они устроили забастовку и три месяца не выходили на сцену из-за требования пересмотреть программу, после чего чиновники буквально уговаривали их снова начать давать концерты.

Отметим, что подобные заявления вызвали возмущение со стороны зрителей шоу на YouTube. Некоторые из них вспомнили слова певицы Лаймы Вайкуле — недавно она заявила, что в 80-е годы фактически содержала СССР, выступая перед полными стадионами и отдавая деньги с концертов в бюджет страны.