Милонов отреагировал на «голую» вечеринку Ивлеевой

«Глядя на это, думаешь — у одних окопы, у других — гламурные шмотки на гламурных вечеринках. Тебе говорят в ответ: у нас же не всеобщая мобилизация, не война. Нужно жить, развиваться… Но я рад, что такой свальный грех, как у Ивлеевой, общество не хочет видеть», — передает слова Милонова «Комсомольская правда».