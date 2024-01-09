Фанаты Брежневой обеспокоились ее внешним видом после развода с Меладзе

Долгое время интернет был наполнен слухами о расставании певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. Осенью исполнительница подтвердила тяжелые перемены в личной жизни. С тех пор фанаты артистки сильно беспокоятся за ее состояние.

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Исполнительница хита «Близкие люди» призналась, что едва находит в себе силы, чтобы «выстоять и двигаться дальше». Также она рассказала о проблемах с давлением и выставила новую фотографию в микроблоге.

Внешний вид Веры Брежневой вызвал шок у подписчиков. Артистка все чаще стала выкладывать снимки с небрежной укладкой и без косметики. Поклонники считают, что так на певицу повлиял развод. А некоторые фанаты даже предположили, что Вера проходит через депрессию, передает ЦСН.

Сначала исполнительница хита «Близкие люди» пыталась опровергать слухи о разводе, однако в ноябре 2023 года артистка подтвердила их. «Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе», написала она в соцсетях.