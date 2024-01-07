Киркоров улетел в Дубай и высказался о России
Певец Филипп Киркоров не представляет свою жизнь без России. Такое мнение он высказал, проводя концерт в ресторане в Дубае. Артист, по его словам, даже далеко от родины ощущает присутствие русского духа.
«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Но иногда [нужно] вот так выбираться в Рождество, туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко, хочется в наши морозы», — передает «Комсомольская правда» слова Киркорова.
Он добавил, что даже далеко от родины в Рождественскую ночь он ощущает присутствие русского духа.
Кроме того, Киркоров заявил, что главное — не замерзать душой. По его словам, если в сердце живет любовь, то этого никогда не произойдет.
После скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой певец практически не появлялся на публике, его концерты отменялись. В частности, было отменено выступление Киркорова в Московском Художественном театре (МХТ). По данным канала «Кровавая барыня», который принадлежит журналистке Ксении Собчак, запрет вынес лично генеральный директор учреждения Владимир Кехман.