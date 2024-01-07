Киркоров улетел в Дубай и высказался о России

Певец Филипп Киркоров не представляет свою жизнь без России. Такое мнение он высказал, проводя концерт в ресторане в Дубае. Артист, по его словам, даже далеко от родины ощущает присутствие русского духа.

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«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Но иногда [нужно] вот так выбираться в Рождество, туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко, хочется в наши морозы», — передает «Комсомольская правда» слова Киркорова.

Он добавил, что даже далеко от родины в Рождественскую ночь он ощущает присутствие русского духа.

Кроме того, Киркоров заявил, что главное — не замерзать душой. По его словам, если в сердце живет любовь, то этого никогда не произойдет.