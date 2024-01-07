РАО потребовало 537 тысяч рублей с клуба, где прошла вечеринка Ивлеевой

Российское авторское общество (РАО) обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к ночному клубу «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Российские авторы потребовали взыскать с ООО «Арт Центр» 537 тыс. рублей.

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Как сообщает РИА Новости, иск РАО поступил в суд 28 декабря, однако к рассмотрению пока принят не был.

В сообщении отмечается, что основания исковых требований в материалах суда пока отсутствуют.