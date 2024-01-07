РАО потребовало 537 тысяч рублей с клуба, где прошла вечеринка Ивлеевой
Российское авторское общество (РАО) обратилось в арбитражный суд Москвы с иском к ночному клубу «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Российские авторы потребовали взыскать с ООО «Арт Центр» 537 тыс. рублей.
Как сообщает РИА Новости, иск РАО поступил в суд 28 декабря, однако к рассмотрению пока принят не был.
В сообщении отмечается, что основания исковых требований в материалах суда пока отсутствуют.
Ранее сообщалось, что поводом для обращения российских авторов в суд стала музыка, которую использовал клуб «Мутабор».