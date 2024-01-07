Волочкова попросила поклонников, желающих с ней сфотографироваться, похудеть

«Все те, кто присоединяется ко мне на фото... Послушайте, мои золотые, придайте своим телам идеальное соответствие, которое могло бы отвечать стандартам Анастасии Волочковой. Или иначе не фотографируйтесь со мной», - с раздражением обратилась балерина к поклонникам, заявив, что в противном случае фотографироваться с ней не имеет смысла.