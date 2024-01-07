Собчак рассказала, какое пристрастие связывает ее и Богомолова

Закулисье семейной жизни Ксения Собчак приоткрывает нечасто, однако нет-нет да и поделится чем-нибудь любопытным с поклонниками. Накануне она ответила на вопрос, что у них с супругом Константином Богомоловым общего. И хотя парочка вполне заслуженно носит звание одной из самых эпатажных в российском шоу-бизнесе, совместные увлечения у них куда проще, чем могло показаться.

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Оказывается, и Собчак, и Богомолов испытывают пристрастие к горнолыжным видам спорта. Не без восхищения экс-ведущая «Дома-2» подметила, что муж совсем недавно освоил сноуборд, но получается у него уже неплохо.

«У него очень круто получается, вообще такой прогресс видела первый раз в жизни. Тренер считает, что он нас обманывает и делает вид, что он недавно стал, а на самом деле с детства тренировался», — разоткровенничалась Ксения в инстаграме*.

А вот в чем возлюбленные точно не сходятся, так это в пляжных развлечениях. Ксения Анатольевна, по собственному признанию, любит более активный образ жизни, в отличие от мужа.