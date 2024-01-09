Жена футболиста Смолова рассказала, как похудела после родов

«У меня завышенные к себе стандарты. То что я почти вернулась в форму – большая привилегия, которую я ценю. Конституция, генетика, отсутствие алкоголя и систематический спорт, конечно, сказались в положительную сторону, но не стоит забывать, что у меня есть помощь и время на себя. И если у меня стоит выбор между сном и тренировкой, то, конечно, я выберу сон! Если я уставшая, то никуда не иду», — написала Истомина.