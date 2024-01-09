Жена футболиста Смолова рассказала, как похудела после родов

Жена футболиста Федора Смолова поделилась историей, что до родов весила 50 килограммов, а во время беременности поправилась до 73 килограммов. Однако после родов ей удалось похудеть до 56 кг.
«У меня завышенные к себе стандарты. То что я почти вернулась в форму – большая привилегия, которую я ценю. Конституция, генетика, отсутствие алкоголя и систематический спорт, конечно, сказались в положительную сторону, но не стоит забывать, что у меня есть помощь и время на себя. И если у меня стоит выбор между сном и тренировкой, то, конечно, я выберу сон! Если я уставшая, то никуда не иду», — написала Истомина.
Она также отметила, что спустя три недели после экстренного кесарева сечения начала заниматься спортом.
«Не нужно над собой издеваться. Не люблю фразу про 'эту фигуру подарила жизнь'. Она меня никак не успокаивает. Но дети – это классно (мое впечатление) и главное, чтобы они были здоровы», — заключила блогерша.
21 сентября жена футболиста Федора Смолова, блогер Карина Истомина, объявила, что впервые станет матерью. Модель опубликовала рекламное видео со съемок. Она позировала в белом топе и брюках, которые подчеркнули округлившийся живот.