Суд может оштрафовать Филиппа Киркорова на 2 млн рублей

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова. О причине иска пока не известно.

По данным «Лента.ру», размер иска к артисту составляет два миллиона рублей. Кроме того, известно, что РАО обратилось в суд с иском на владельцев ночного клуба «Мутабор» на сумму более 500 тысяч рублей. Общество предъявляет претензии клубу по поводу музыкальных композиций, используемых заведением.

«Лента.ру» также сообщает, что 9 января в суде будет рассмотрено дело о приостановке деятельности клуба «Мутабор» на 90 суток: в ходе проверки заведения после «голой вечеринки» известного блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, мероприятие, организованное Ивлеевой, прошло в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря и вызвало огромный общественный резонанс. Фото и видео с мероприятия, попавшие в Сеть, вызвали волну общественного возмущения.