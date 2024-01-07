Супруга погибшего актёра Кристиана Оливера выступила с заявлением

«Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолёта, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем, и он упал в океан», — говорится в заявлении.