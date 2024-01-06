Полиция задержала рэпера Vacio на выходе из ИВС

Полиция задержала рэпера Vacio (Николая Васильева) на выходе из Специального приемника №1, расположенного на Симферопольской улице в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, музыкант в конце декабря появился на «голой вечеринке», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой, в одном носке. Стражи порядка задержали его и поместили в ИВС на 15 суток. Кроме того, ему был выписан штраф на 200 тыс. рублей.

5 января он должен был выйти на свободу, но в день выхода его опять задержали за мелкое хулиганство. Предположительно, ему опять придется отсидеть 15 суток.