Блогер Анастасия Ивлеева, недавно устроившая скандальную «голую вечеринку», уехала из России. Об этом рассказала журналистка Ксения Собчак. Также она сообщила, что рэпер Vacio (Николай Васильев) повторно задержан. Он тоже принял участие в вечеринке.

Вечеринка была проведена в московском клубе Mutabor. Ее организовала Ивлеева. Дресс-код подразумевал минимум одежды для гостей. После проведения вечеринки у участников мероприятия начались проблемы с контрактами. А рэпера Vacio арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин высказался в беседе с URA.RU, что давление, которое оказывается на Ивлееву, несопоставимо с ее поступком. По его словам, из блогера сделали козла отпущения.