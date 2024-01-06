Последствия вечеринки Ивлеевой добрались до модного дома Balenciaga

Носок рэпера Vacio (Николай Васильев), который составлял весь наряд музыканта на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, упал в цене после резонанса в СМИ, пишет портал «Утро.ру». По его данным, предмет гардероба принадлежит французскому дому моды Balenciaga.

Так, до скандала вокруг вечеринки брендовые носки стоили в московском универмаге ЦУМ 14 680 рублей. Теперь белые хлопковые носки предлагают за 10 270 рублей.

В конце декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство после появления на «голой» вечеринке в одном носке на гениталиях. Помимо этого, рэпера обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. По данным Telegram-канала SHOT, музыканта наказали за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Причиной стало видео, на котором он с другим мужчиной имитировал оральный половой акт.