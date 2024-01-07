Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опровергла сообщения о том, что работает над новым альбомом, а также пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).