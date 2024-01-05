Ольга Орлова дала повод подписчикам поругаться в комментариях

Певица отправилась отдыхать и сделала фото у бассейна.

Ольга Орлова отправилась с семьей и друзьями на новогодние выходные в Таиланд. Телеведущая надела черный купальник с вырезами на бедрах и опубликовала фото. Певица попозировала возле бассейна своей виллы. Она с иронией подписала фото: «Кому скучно, можете поругаться в комментариях».

@olgaorlova1311

Некоторые подписчики начали писать про «голую вечеринку» Ивлеевой и припоминать Орловой участие в ней. «С вечеринки сразу уехала на море. Так сказать, не переодеваясь», «Пронесло, не забанили, как Филиппа и Лолиту», - написали подписчики.

Также на защиту певицы стали ее поклонники. Они отметили, что Орлова была прилично одета на скандальной вечеринке по сравнению с другими звездами.