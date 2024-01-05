Тодоренко улетела в Дубай, оставив Топалову больных сыновей

Новогодняя ночь выдалась для телеведущей Регины Тодоренко непростой: в канун праздника у ее младшего сына поднялась температура. Позднее заболел и старший ребенок.

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По словам телеведущей, температура не спадает у детей уже пятый день.

— Малыш заразил старшего брата, и вот мы уже пять ночей без сна. Себя не жалко, за деток сердце болит, — рассказала она в своем микроблоге.

Тодоренко призналась, что, несмотря на плохое самочувствие сыновей, она не может отказаться от запланированных рабочих съемок. Поэтому ей пришлось оставить детей на мужа и улететь в Дубай.

— Жизнь такая штука, что работать приходится в любом состоянии, — отметила она.

Телеведущая также добавила, что в любой ситуации она старается позитивно смотреть на мир и не унывать.

Регина Тодоренко заранее позаботилась о будущем своего четырехлетнего сына и приобрела ему квартиру. Телеведущая вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, воспитывает четырехлетнего Михаила и годовалого Мирослава.