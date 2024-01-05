Тодоренко улетела в Дубай, оставив Топалову больных сыновей

«Жизнь такая штука»: Тодоренко оставила больных детей на мужа и улетела в Дубай
Новогодняя ночь выдалась для телеведущей Регины Тодоренко непростой: в канун праздника у ее младшего сына поднялась температура. Позднее заболел и старший ребенок.
По словам телеведущей, температура не спадает у детей уже пятый день.
— Малыш заразил старшего брата, и вот мы уже пять ночей без сна. Себя не жалко, за деток сердце болит, — рассказала она в своем микроблоге.
Тодоренко призналась, что, несмотря на плохое самочувствие сыновей, она не может отказаться от запланированных рабочих съемок. Поэтому ей пришлось оставить детей на мужа и улететь в Дубай.
— Жизнь такая штука, что работать приходится в любом состоянии, — отметила она.
Телеведущая также добавила, что в любой ситуации она старается позитивно смотреть на мир и не унывать.
Регина Тодоренко заранее позаботилась о будущем своего четырехлетнего сына и приобрела ему квартиру. Телеведущая вместе с мужем, певцом Владом Топаловым, воспитывает четырехлетнего Михаила и годовалого Мирослава.
В марте прошлого года звездная пара рассказала, как оказалась на грани развода. По словам Тодоренко, она уже была готова пойти на такой шаг, но Топалов не допустил распада семьи. Позже выяснилось, что с помощью семейного психолога супруги смогли восстановить отношения.