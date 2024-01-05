Отец Валерия Меладзе попал в реанимацию из-за последствий ковида

`евец Валерий Меладзе отменил несколько выступлений и экстренно вернулся в Москву. Приехать в столицу исполнителю пришлось из-за резкого ухудшения здоровья его отца — Шоты Константиновича. «90-летний Шота Константинович Меладзе находится без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Причина — последствия коронавируса. Валерий сразу же прилетел с гастролей, он все время с отцом», — написала в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак. Меладзе-старший всегда отличался крепким здоровьем, однако возраст все же дает о себе знать. В основном отец артиста жалуется на проблемы с сердцем. А сейчас его настигли постковидные осложнения, которые пожилыми людями переносятся тяжелее всего. Валерий и Константин Меладзе известны своим трепетным отношением к родителям. Не удивительно, что заслуженный артист России, в последнее время проживающий за границей, поспешил отменить все концерты, запланированные в ближайшее время, узнав о состоянии Шоты Константиновича. Стоит сказать, что связи с РФ Валерий полностью не разорвал. В стране он не живет, но продолжает активно зарабатывать. Доход исполнителя за минувший год, полученный в России, оценивается в 30 миллионов рублей. Не против певец был и порадовать поклонников своими выступлениями в новогодние праздники. Правда, за весьма круглую сумму и при наличии гарантий безопасности.