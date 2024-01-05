Московский клуб закрыли после скандальной вечеринки Ивлеевой

Столичный клуб «Секрет», где проходили травести и драг-шоу, мужские гоу-гоу танцы и выступления отечественных звезд различной величины, закрыли на фоне скандала вокруг «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Mash. Заведение работало с 2008 года.

По данным канала, клуб закрыт с 4 января. Заведению отказали в продлении договора аренды.

Предполагается, что владельцы помещения могли перестраховаться на случай возможных неудобных ситуаций из-за закона о пропаганде ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее сообщалось, что Ивлеева намерена пересидеть скандал, вызванный «голой» вечеринкой в клубе «Мутабор», за пределами России. По сведениям Telegram-каналов, она собирается уехать на несколько месяцев в Дубай. Сама Ивлеева эту информацию не подтвердила.