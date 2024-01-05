Собчак оценила свои потери из-за отмены мероприятий

Журналистка Ксения Собчак заявила, что потеряла около 15 миллионов рублей из-за отмены мероприятий после «голой вечеринки». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Журналистка подчеркнула, что «деньги - не главное».

«Важны уроки которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но Важно делать выводы , проявлять человечность , и не травить упавших», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (с англ. «почти голый») проходила в Москве 20 и 21 декабря. После публикации фото и видео с вечеринки активисты начали отправлять жалобы на ее организаторов и участников в госорганы.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что проводить такие вечеринки «в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, - цинично».

Сама Ивлеева, а также гости вечеринки - Филипп Киркоров, Собчак, Лолита и другие - позже опубликовали видео с извинениями.