Украинский телеканал вырезал выступление Брежневой из концерта
Украинский канал «1+1» вырезал выступление бывшей солистки «ВИА Гра» Веры Брежневой из эфира новогоднего концерта. Об этом сообщает News.ru.
Отмечается, что на мероприятии Брежнева исполнила новую песню «Спасибо», однако выступление так и не попало в эфир. Своё решение руководство канала объяснило тем, что певица ранее выступала в России, а это может негативно сказаться на рейтингах программы.
При этом выступление Брежневой осталось в YouTube-записи концерта. Сама певица на данный момент никак не прокомментировала ситуацию.
Ранее из телевизионной версии российской «Песни года» вырезали Филиппа Киркорова и Лолиту.
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