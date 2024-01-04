Меладзе отменил ближайшие концерты из-за болезни отца

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что певец Валерий Меладзе отменил все ближайшие выступления из-за тяжёлого состояния своего отца. Об этом Собчак написала в своём Telegram-канале.

По её словам, отец исполнителя Шот Меладзе находится в реанимационном отделении одной из клиник Подмосковья. Причиной ухудшения состояния стал коронавирус. При этом сам Валерий Меладзе сразу прилетел к отцу с гастролей, когда узнал о болезни.