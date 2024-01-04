Киркоров сделал вторую татуировку на руке

Певец Филипп Киркоров набил себе вторую татуировку на руке, пишет Telegram-канал «Светский хроник». По его данным, на пальцах левой руки исполнителя появилось слово KING (в переводе с английского — «король»).

В сообщении отмечается, что на публике певец скрывает надпись под массивными перстнями. Авторы канала отметили, что исполнитель продемонстрировал тату перед Новым годом, появившись перед камерами без украшений.

Ранее сообщалось о первой татуировке Киркорова в виде изображения жука-скарабея, которую он сделал на тыльной стороне ладони.

Отмечалось, что жук-скарабей приносит удачу своему владельцу, а также символизирует перерождение и просветление. При этом на недавних кадрах видно, что исполнитель скрывает руку, на которой значится тату, под повязкой.

Киркоров в новогоднюю ночь обратился к своим поклонникам с длинным тостом в соцсетях. Певец заявил, что его «опустили с неба на землю», но ему это «полезно». Он пообещал запомнить 2023 год только с позитивной стороны.