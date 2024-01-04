Стала известна причина смерти КВН-автора Станислава Агафонова
Друг автора и художественного руководителя ряда КВН-команд Станислава Агафонова назвал причину смерти последнего. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, Агафонов умер из-за инфаркта миокарда. Друг погибшего также добавил, что смерть автора стала неожиданностью для окружающих.
«Инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история», — рассказал он.
Собеседник издания уточнил, что в момент смерти Станислав Агафонов находился на отдыхе. Теперь его тело планируется доставить в Москву.
Станислав Агафонов был известен в КВН-среде под псевдонимом «Агафон». В Клуб Весёлых и Находчивых он попал как член команды «Байкал», но известность получил прежде всего как автор шуток и художественный руководитель. В 2018 году команда под его руководством «Раисы» стала чемпионом Высшей лиги. 3 января Агафонов умер на 41-ом году жизни.