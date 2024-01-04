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Стала известна причина смерти КВН-автора Станислава Агафонова

Друг автора и художественного руководителя ряда КВН-команд Станислава Агафонова назвал причину смерти последнего. Об этом сообщают «Известия».

Стала известна причина смерти КВН-автора Станислава Агафонова
© Telegram-канал Эдгарда Запашного

По его словам, Агафонов умер из-за инфаркта миокарда. Друг погибшего также добавил, что смерть автора стала неожиданностью для окружающих.

«Инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история», — рассказал он.

Собеседник издания уточнил, что в момент смерти Станислав Агафонов находился на отдыхе. Теперь его тело планируется доставить в Москву.

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Станислав Агафонов был известен в КВН-среде под псевдонимом «Агафон». В Клуб Весёлых и Находчивых он попал как член команды «Байкал», но известность получил прежде всего как автор шуток и художественный руководитель. В 2018 году команда под его руководством «Раисы» стала чемпионом Высшей лиги. 3 января Агафонов умер на 41-ом году жизни.

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