Стало известно о возможном переезде Ивлеевой за рубеж

Telegram-канал «Небожена» сообщает, что блогер Анастасия Ивлеева после скандала на «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» может на время переехать в Дубай. По данным канала, 32-летняя исполнительница главной роли в сериале «Монастырь» проведет несколько месяцев в ОАЭ.

«Небожена» отмечает, что Ивлеева планирует «пересидеть» в Дубае скандал, после чего вернется в Россию. Официального подтверждения этой информации пока нет. По информации канала, Ивлеева не выходит на связь с 26 декабря 2023 года.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказал мнение, что Ивлеевой нужно запретить выезжать за границу. Он предположил, что против телеведущей возбудят уголовное дело, если подтвердится, что на ее «голой» вечеринке присутствовали несовершеннолетние. В этом случае Ивлеева должна находиться в России, подчеркнул Бородин.