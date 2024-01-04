Собчак высказалась о понравившемся актере из сериала «Слово пацана»

Журналистка Ксения Собчак призналась в своем Telegram-канале, что считает 24-летнего звезду сериала "Слово пацана" Рузиля Минекаева своим крашем.

© Газета.Ru

"Скулы породистые, взгляд яростный - такой типаж "sexy brutal"..." - пояснила Собчак.

Она добавила, что Минекаева можно сравнить с Владимиром Машковым в молодости, отметив, что худрук театра Табакова был "секс-символом".

В начале декабря Минекаев, ставший известным после роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", признался, что его жизнь ощутимо изменилась после успеха шоу. Он заявил, что первые изменения почувствовал после премьерного показа шоу - тогда к нему начали подходить люди с просьбой сфотографироваться.

Премьера первой серии сериала "Слово пацана" состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. В конце 2023 года режиссер Жора Крыжовников намекнул, что шоураннеры проекта обсуждают второй сезон проекта.