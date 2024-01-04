Актер Галкин рассказал, как живет Пугачева за рубежом

Борис Галкин раскрыл подробности жизни Аллы Пугачевой за границей. Артист рассказал, что у певицы нет другой возможности, кроме как полагаться на своего супруга Максима Галкина* (внесен Минюстов РФ в список иноагентов). Об этом он поделился с АиФ.

По словам Бориса Галкина, примадонна вместе со своей семьей находится в тяжелом положении. Актер пояснил, что в Европе каждая копейка считается, и семье Пугачевой не заработать так за рубежом, как в России.