Актер Галкин рассказал, как живет Пугачева за рубежом

Актер Галкин рассекретил, как живет Пугачева за рубежом
Борис Галкин раскрыл подробности жизни Аллы Пугачевой за границей. Артист рассказал, что у певицы нет другой возможности, кроме как полагаться на своего супруга Максима Галкина* (внесен Минюстов РФ в список иноагентов). Об этом он поделился с АиФ.
По словам Бориса Галкина, примадонна вместе со своей семьей находится в тяжелом положении. Актер пояснил, что в Европе каждая копейка считается, и семье Пугачевой не заработать так за рубежом, как в России.
Алла Пугачева уехала из России за своим мужем-иноагентом. В эфире программы Малахова Игорь Николаев высказал свое мнение в отношении примадонны. По мнению телеведущего, певица покинула родину из-за влияния супруга.