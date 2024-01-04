Канье Уэст задолжал 1 миллион долларов налоговой службе

Не только российские блогеры становятся объектами внимания налоговых служб. Как сообщает издание Daily Mail, Канье Уэст задолжал налоговому управлению США 1 миллион долларов налоговой службе.

Откуда такая сумма? В основном, налоговые залоги его бренда Yeezy, плюс — проценты со штрафов за неуплату налогов за период с 2021 по 2022 год. Также выяснилось, что Уэст не оплатил налоги за два объекта недвижимости — дом стоимость 2,2 миллионов долларов и квартиру за 1,6 миллионов. Они расположены в Калабасасе и были приобретены им в 2017 и 2018 годах — то есть, тогда, когда он еще был женат на Ким Кардашьян.

Надо сказать, что после развода с Кардашьян рэпера преследуют неудачи и скандалы. Не так давно он перестал быть миллиардером, поскольку из-за его неоднозначных заявлений с ним разорвали рекламные контракты многие бренды.