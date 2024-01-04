Лолита Милявская отреагировала на слухи о своей эмиграции

Лолита рассказала, что не уезжает из России

Певица поздравила подписчиков с Новым годом и опровергла слухи об отъезде.

В конце прошлого года многие звезды российского шоу-бизнеса угодили в скандал из-за мероприятия, которое устроила Настя Ивлеева. Знаменитостям стали отменять новогодние выступления и вырезать из эфиров. Пошли слухи о том, что оскандалившиеся звезды засобирались за границу.

В частности, Лолита Милявская хотела улететь в Болгарию к своим родным. Однако поездка певицы была запланировала до скандала. Многие посчитали, что Лолита считает несправедливым такое отношение к себе. Хотя по ее словам, она берет на себя ответственность за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.

В своем Telegram-канале артистка опровергла слухи. Лолита рассказала, что 2023 год стал одним из лучших в ее жизни и она требует повторения. Певица пожелала всем здоровья и процитировала стихотворение Константина Симонова. «Я никуда не уезжаю!», - подытожила Лолита.