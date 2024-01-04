Последняя публикация блогерши Насти Ивлеевой в соцсетях была сделана 30 декабря - после этого она там не появлялась. На это обратил внимание Telegram-канал «Светские хроники».

Его источники сообщили, что телеведущая борется с анорексией, которая была вызвана сильным стрессом на фоне волны хейта после проведения «голой» вечеринки. Вес Ивлеевой составляет менее 45 кг, уточняет канал.

Напомним, что ранее в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Она вызвала недовольство общественников из-за ее тематики – гости, в числе которых были российские знаменитости, пришли почти обнаженными. Общественники решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку. Они разглядели в ней пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о проведении Федеральной налоговой службой проверки в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Она заявила, что процесс идет по материалам ГУЭБиПК МВД России. Также Мизулина отметила, что выездная налоговая проверка началась во вторник, 26 декабря. По ее словам, «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».