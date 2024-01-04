Сын Алена Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды об отце

Сын французского актера Алена Делона, Антони, обвинил свою сестру Анушку в сокрытии правды о состоянии здоровья их отца. В интервью журналу Швейцарии и не смог пройти ни один из них.

Антони Делон уверен, что скрытие данной информации ставит звездного отца в положение психологической слабости и уязвимости. Он также уточнил, что Анушка была контактным лицом в клинике и действовала в личных интересах, не рассказав ничего о проблемах со здоровьем актера.

По словам сына знаменитости, он уже обратился в полицию по этому поводу, но заявление, которое он подал, не дает последующего судебного преследования Анушки Делон.

Летом прошлого года дети 87-летнего французского актера обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Родственники Алена Делона написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера».