Юрий Лоза посмеялся над текстами российских музыкантов с «Песни года»

«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», — возмутился Лоза.