Прохор Шаляпин в шутку осудил Волочкову за излишнюю худобу

«Нам с Прохором никогда не бывает скучно. Особенно в новогодние праздники. Зачем ты, Прохор, мои стройные ножки назвал спичками? Мы с тобой и так зажигалки. Я ничего не поела почти в новогоднюю ночь, но наверстала салатиками», — написала Волочкова.

На кадрах видно, как Шаляпин и балерина сидят в обнимку на диване артистки в ее загородном особняке. Они смеялись и общались на разные темы. В определенный момент балерина попросила оператора не обрезать ее ноги в кадре. В ответ на это певец в шутку упрекнул подругу за излишнюю худобу и сравнил ноги Волочковой со спичками.