Кристина Асмус «максимально пошло» отметила Новый год: «Тяжелый люкс»

«Я встретила Новый год максимально пошло. И это я не про наряд сейчас. Я встретила его на Рублевке, в концертном зале. Да, с семьей, но тем не менее… Предельно неожиданно от меня. Я вообще не про тусовки, тем более такие и тем более в Новый год», — написала Асмус.